Apoio extraordinário à economia local de Pinhel publicado em Diário da República

O Programa extraordinário de apoio à economia local do concelho de Pinhel foi publicado em “Diário da República” na passada sexta-feira e já está em vigor.

«Trata-se de um apoio no valor de 500 euros por empresa, para “reforço da tesouraria das empresas”» que tiveram de encerrar devido à pandemia, clarifica a autarquia. A medida tem uma dotação global de 80 mil euros e foi aprovada por unanimidade pelo executivo e pela Assembleia Municipal para vigorar durante quatro meses. Nesse período as empresas pinhelenses «poderão apresentar os seus pedidos de apoio mediante submissão de candidatura, em formulário próprio, disponível na página de Internet do município», acrescenta a edilidade.