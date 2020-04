Almeida: Inscrições abertas para bolsa de voluntários

A Câmara de Almeida criou uma bolsa de voluntários para responder às necessidades que possam surgir no concelho por causa da pandemia da Covid-19.

A iniciativa é coordenada pelos Serviços da Ação Social e pelo Gabinete de Psicologia, que têm contactado as IPSS do município para conhecer as suas necessidades decorrentes das «ausências forçadas dos seus cuidadores, assistentes operacionais, técnicos, enfermeiros, entre outros», refere a edilidade em comunicado. Os interessados em colaborar devem contactar a Câmara através dos telefones 271 570 020/ 271 571 962/ 271 571 963 ou do email camara@cm-almeida.pt.