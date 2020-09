Almeida: Exposição de fotografias mostra recriação histórica do cerco

A Biblioteca Municipal Maria Natércia Ruivo, em Almeida, acolhe até dia 25 uma exposição de fotografias com momentos e memórias da recriação histórica do cerco da vila ocorrido em 1810, durante as Invasões Francesas.

A mostra “Guerras Peninsulares – Cerco de Almeida, Momentos e Memórias da Recriação Histórica” é composta por um total de 40 imagens da autoria de Carlos Marques, Valentin Gómez, José Cunha, Flávio Ruivo, Catarina Carvalho, Ana Ferreira, Armando Pereira e Ribeiro Faria. Segundo a autarquia, no mesmo espaço também está patente ao público uma mostra bibliográfica que reúne vários autores e obras alusivas às Guerras Peninsulares.