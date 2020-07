Aldeias Históricas retomam ciclo de animação “12 em Rede – Aldeias em Festa”

As Aldeias Históricas vão retomar o ciclo de animação “12 em Rede – Aldeias em Festa” entre setembro e novembro, numa organização da Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal.

A associação refere em comunicado que o ciclo vai decorrer com eventos «adaptados ao contexto atual» devido à pandemia da Covid-19, mas continuará a divulgar o património cultural material e imaterial único das doze Aldeias Históricas. «Assim, e de modo a garantir a segurança de todos os participantes, mas também das comunidades locais, as 12 festas que compõem o ciclo vão ser limitadas ao público e sujeitas a inscrição prévia», lê-se no documento enviado a O INTERIOR.

O evento começa em Castelo Rodrigo (6 de setembro) e prossegue em Linhares da Beira (dia 12), Belmonte (dia 19), Trancoso (dia 25), Marialva (dia 26), Castelo Mendo (2 de outubro), Almeida (3 de outubro), Piódão (4 de outubro), Sortelha (17 de outubro), Castelo Novo (24 de outubro), Idanha-a-Velha (31 de outubro) e Monsanto (07 de novembro).

A fonte refere que, «demonstrando uma forte capacidade de reinvenção face ao panorama atual, as Aldeias Históricas de Portugal vão oferecer, via “streaming”, experiências únicas de imersão e descoberta pelas 12 aldeias (Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha e Trancoso), ampliando assim o alcance do território e da iniciativa».