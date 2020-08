Aguiar da Beira: Águas do Vale do Tejo investe 1,8 milhões no subsistema de saneamento do Eirado

As ligações técnicas do subsistema de saneamento do Eirado, em Aguiar da Beira, cuja execução teve início na segunda-feira, envolvem um investimento superior a 1,8 milhões de euros, anunciou a Águas do Vale do Tejo (AVT).

De acordo com uma nota enviada a O INTERIOR, a empreitada foi adjudicada ao consórcio de empresas António Saraiva e Filhos e TecnEgi e deverá ser executada no prazo de 365 dias. O projeto vai beneficiar «cerca de 495 habitantes» das freguesias do Eirado, Souto de Aguiar da Beira e Valverde, proporcionando «o adequado encaminhamento e tratamento das águas residuais urbanas», afirma a empresa. Atualmente, as águas residuais destas localidades são encaminhadas para fossas séticas da rede “em baixa” [recolha ao consumidor], «algumas com elevado estado de degradação”, acrescenta a AVT. As águas residuais geradas no Subsistema do Eirado serão encaminhadas para a ETAR do Eirado, que fará o «tratamento adequado» dos efluentes produzidos e permitirá cumprir «as medidas impostas pela Agência Portuguesa do Ambiente» no que se refere aos planos de gestão de bacias hidrográficas 2017-2020.