Águas termais do Centro com propriedades anti-inflamatórias

As águas termais da região Centro têm propriedades anti-inflamatórias, segundo um estudo divulgado na segunda-feira e realizado por uma equipa de investigadores das universidades da Beira Interior e de Coimbra.

Em comunicado enviado a O INTERIOR, o consórcio Termas do Centro adianta que a investigação analisou as propriedades anti-inflamatórias de 14 águas termais da região Centro e que os resultados confirmam cientificamente que têm benefícios no alívio de sintomas e no tratamento de diversas doenças associadas a situações de inflamação. «Os nossos resultados contribuem para a validação científica, pela primeira vez, das propriedades anti-inflamatórias das águas termais da região Centro, usando modelos celulares de inflamação», referem as autoras do estudo, citadas na nota de imprensa. As investigadoras apontam também para a possibilidade de servirem de base para o desenvolvimento de produtos naturais com efeitos anti-inflamatórios ou cosméticos.

Os resultados foram recentemente publicados na revista “Scientific Reports”, tendo o trabalho sido desenvolvido por Ana Silva, Ana Oliveira, Cátia Vaz, Sara Correia, Sandra Ferreira, Luiza Breitenfeld, José Martinez-de-Oliveira, Rita Palmeira-de-Oliveira, Cláudia Pereira, Ana Palmeira-de-Oliveira e Maria Teresa Cruz, do Centro de Investigação em Ciências da Saúde (CICS-UBI) e do Centro de Neurociências e Biologia Celular, da Universidade de Coimbra. O estudo contou com o apoio do consórcio Termas do Centro.