A Guarda é um dos distritos com maior presença de águias-reais

Os distritos da Guarda e de Bragança são os territórios onde existem mais casais de águia-real, em Portugal.

Segundo informação divulgada pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), em Portugal «estima-se a existência de 65 casais confirmados e 6 casais possíveis» destas aves de rapina. A águia-real é uma espécie ameaçada com o estatuto de «“Em Perigo” segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal», acrescenta o ICNF. No país, a distribuição dessa espécie é influenciada pelas características territoriais de cada região. No Norte está «cerca de 72 por cento da totalidade nacional» da população de águia-real devido à sua «orografia», informa o ICNF. Já na região Centro estão confirmados 10 casais, que nidificam nas zonas próximas da fronteira com Espanha, desde Vila Velha de Rodão, ao sul, até Almeida, a norte.