90 alunos regressaram às aulas em Pinhel

Cerca de 90 alunos dos 11º e 12º anos do concelho de Pinhel regressaram à escola na manhã desta segunda-feira para retomarem as aulas presenciais.

O regresso ficou marcado pela desinfeção do espaço escolar e dos transportes, pela divisão dos jovens em duas escolas diferentes (alunos do 11º na Secundária e alunos do 12º na EB2) e por lugares marcados (nas salas e transportes). Foi disponibilizado álcool-gel e o uso de máscaras por parte de alunos, professores e funcionários tornou-se obrigatório.

Estas foram algumas das medidas implementadas pelo município e pelo Agrupamento de Escolas de Pinhel. Este primeiro dia após dois meses de interrupção letiva presencial foi acompanhado pelo presidente do município, Rui Ventura, e pelo diretor do Agrupamwento, José Vaz.