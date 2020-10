30 infetados com Covid-19 em lar de Valverde (Fundão)

Há mais um surto de Covid-19 num lar da região. Trata-se do lar do Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Valverde, no concelho do Fundão, onde testaram positivo 22 utentes e oito funcionários, confirma o município e a IPSS, num comunicado conjunto enviado a O INTERIOR este sábado.

O plano de contingência da unidade residencial já foi ativado, sendo que os utentes infetados estão «assintomáticos e não inspiram cuidados de saúde especiais», encontrando-se «isolados em área separada do Centro, dadas as características e o espaço do edifício», referem as duas instituições. Além disso, o Centro Paroquial está a ser desinfetado e todos os funcionários e utentes já foram testados.

Em articulação com a delegada de Saúde do Fundão, forças de Proteção Civil e da Segurança Social Distrital, «continuam a ser rastreadas todas as redes de contacto dos positivos», lê-se ainda no comunicado da autarquia e da IPSS de Valverde, que acrescentam que «desde o início da pandemia, todos os utentes foram regularmente testados, tendo os resultados dos testes sido negativos».