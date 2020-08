Pinhel investe 2 milhões na requalificação da Escola Secundária

A renovada Escola Secundária de Pinhel vai ser inaugurada no dia 25, no âmbito das comemorações do Dia da Cidade. As obras de requalificação e modernização dos edifícios resultou de um investimento de cerca de dois milhões de euros.

A cerimónia é um dos pontos altos do feriado municipal, dia em que Pinhel assinala os 250 anos da elevação a cidade e contará com a presença da delegada regional de Educação do Centro, Cristina Oliveira. A intervenção no complexo construído há cerca de 35 anos e que é atualmente sede do Agrupamento de Escolas da “cidade falcão” é justificada com a necessidade de «espaços melhor dimensionados e de novas funcionalidades adequadas às atuais necessidades da comunidade escolar», refere a autarquia em nota à imprensa. Nesse sentido, foram reformulados e reabilitados os vários edifícios que compõem o complexo escolar, criadas mais salas e construído um auditório. A empreitada permitiu ainda melhorar as condições térmicas e de acessibilidade do estabelecimento de ensino.

As obras foram da responsabilidade do município, que investiu 367.648 euros e assegurou 1,5 milhões de euros de comparticipação do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no âmbito do Programa Centro 2020. O Ministério da Educação pagou pouco mais de 132.352 euros. Com esta requalificação, a autarquia espera contribuir para atrair alunos dos concelhos vizinhos quando estes deixarem de ter o último ciclo de ensino secundário devido à perda de população. Segundo Rui Ventura, Pinhel, «além de ter a melhor escola do distrito da Guarda», a autarquia vai também disponibilizar transporte gratuito aos estudantes. Nos últimos anos a Câmara de Pinhel investiu mais de 4 milhões de euros na requalificação do parque escolar da cidade.