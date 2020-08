Parque da Trincheira mais atrativo

O Parque Municipal da Trincheira, conhecido como o “pulmão” de Pinhel, ganhou nova funcionalidade e atratividade com a conclusão da primeira fase das obras de requalificação deste espaço verde da “cidade falcão” que conta mais de cem anos.

A intervenção é inaugurada no dia 25, na próxima terça-feira, pelas 16 horas, no âmbito das celebrações dos 250 anos da elevação a cidade numa sessão que contará com a presença do secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, Jorge Botelho. As obras realizadas representam um investimento que ronda os 615 mil euros e o objetivo é «devolver dignidade, funcionalidade e atratividade ao parque municipal que proporciona uma vista panorâmica sobre a cidade de Pinhel, tendo acompanhado o crescimento de várias gerações de famílias, mas que apresentava já graves sinais de degradação», refere o município. Os trabalhos visaram melhorar as acessibilidades e potenciar a mobilidade, o contacto com a natureza, os passeios em família, a prática de exercício físico ao ar livre e até a realização de eventos de pequena ou média dimensão, como concertos.

«Numa cidade de pequena dimensão como é Pinhel, a Trincheira passará assim a assumir um lugar central de contacto com a natureza, de descontração e de bem-estar», acrescenta a edilidade. Após a inauguração haverá “pequenos concertos clássicos” que, este ano, devido à pandemia da Covid-19 irão substituir o tradicional “sunset” que o município tem vindo a realizar ao longo dos últimos anos no Dia da Cidade.