Sérgio Costa quer Hotel Turismo devolvido à Câmara da Guarda, que deve lançar concurso público

O líder da concelhia da Guarda do PSD sugere que o Governo devolva o Hotel de Turismo à Câmara Municipal e que seja lançado um concurso público para a recuperação do edifício.

«O passado recente diz-nos que este processo do Hotel de Turismo, que dura há 10 anos, tem sido repleto de asneiras atrás de asneiras por parte do Governo eleito pelo PS. E, como tal, deve ser lançado rapidamente um concurso público, porque a Câmara Municipal não pode ficar responsável por um edifício que não é seu», disse Sérgio Costa em conferência de imprensa por videoconferência.

O também vereador sem pelouros da autarquia considera que o presidente o município, Carlos Chaves Monteiro (PSD), não pode «fazer o favor de receber as chaves» do imóvel das mãos do Turismo de Portugal e «ficar fiel depositário do problema que o Governo socialista não conseguiu resolver em todos estes anos, e anunciar uma empresa de capitais estrangeiros mistério [interessada na eventual compra do imóvel] que mais ninguém conhece, nem sabe».