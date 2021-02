Rui Rio reitera que «a regra» é a recandidatura dos autarcas em exercício

Rui Rio afirmou esta quarta-feira que «a regra» é a recandidatura dos autarcas em exercício, uma declaração que pode servir para clarificar a situação na Guarda, onde o presidente da Câmara Carlos Chaves Monteiro foi indicado pela Distrital do PSD contra a escolha da concelhia, que propôs Sérgio Duarte.

A garantia foi deixada aos jornalistas na sede nacional do PSD, no final de uma audiência com o Presidente da República por videoconferência, a propósito da renovação estado de emergência. Na ocasião, o líder social-democrata respondeu dessa forma à questão se poderia «vetar» o nome de Carlos Carreiras, autarca de Cascais, depois das críticas trocadas entre ambos.

Rui Rio anunciou também que, «até ao dia 28 de fevereiro, não há apresentação de nome nenhum para câmara nenhuma, um candidato só é candidato quando é homologado pela direção nacional, a partir de dia 1 começaremos a noticiar e dar conhecer os nossos candidatos».

O presidente do PSD afirmou ainda que mantém a proposta de adiar as eleições autárquicas por dois meses, mas manifestou vontade de alterar a iniciativa para clarificar que a entrega das listas se mantém na mesma data.