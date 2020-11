Renovação do estado de emergência aprovada no Parlamento

A renovação do estado de emergência por mais 15 dias foi aprovada esta sexta-feira na Assembleia da República com os votos a favor de PS e PSD.

O BE, CDS e PAN abstiveram-se, enquanto o PCP, Verdes, Chega, IL e Joacine Katar Moreira votaram contra. O Presidente da República vai fazer uma comunicação ao país esta noite, pelas 20 horas, na sequência da votação no Parlamento do seu decreto que renova o estado de emergência.

O estado de emergência permite a suspensão do exercício de alguns direitos, liberdades e garantias, sendo que o Governo reúne este sábado para decidir quais as medidas a adotar e em que zonas do país.