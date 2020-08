PSD acusa Governo de fazer «promessas vãs e ocas»

A concelhia da Guarda do PSD critica o Governo por promessas eleitorais «esquecidas em menos de um ano».

«Não cumpriu e teima em não querer cumprir», denunciou Sérgio Costa em conferência de imprensa realizada esta segunda-feira. O líder da secção social-democrata local deu o exemplo da Unidade Local de Saúde, que disse estar «ao abandono», e lembrou a promessa de António Costa na última campanha eleitoral, quando «assumiu o compromisso de descongelar a segunda fase do hospital da Guarda».

«A Guarda está cansada de promessas vãs e ocas», afirmou Sérgio Costa, que referiu, entre outros casos, a “migração” do data center do SEF para o Porto e o atraso na instalação do comando nacional da UEPS da GNR.

