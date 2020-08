PS diz que a Guarda «nunca teve tanta centralidade» na decisão política

«Nunca como hoje a Guarda teve tanta centralidade no domínio da decisão política», responde António Monteirinho a Sérgio Costa, líder da concelhia do PSD, que, na segunda feira, acusou o PS e o atual Governo de fazerem «promessas vãs e ocas».

Em conferência de imprensa realizada esta quarta-feira, o presidente da concelhia socialista considerou que os sociais-democratas da Guarda estão a viver um «clima de esquizofrenia política» e que com esta intervenção quiseram «desviar as atenções da grave crise interna» que estarão a viver. Contudo, António Monteirinho admitiu que as promessas tardam em ser cumpridas por causa da pandemia, que tornou «extremamente difícil implementar o programa do Governo», e pediu tempo: «Os frutos do trabalho do PS estarão à vista de todos, Talvez seja esse o grande receio do PSD da Guarda», afirmou.

Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.