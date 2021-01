Presidente recandidato vence em toda a linha em Castelo Branco

Marcelo Rebelo de Sousa consolidou a sua votação no distrito de Castelo Branco, onde ganhou em toda a linha e por larga vantagem com 62,13 por cento e 44.170 votos. Em 2016 tinha obtido 50,1 por cento e 44.199 votos. André Ventura foi o segundo candidato mais votado num distrito tradicionalmente “rosa” e que registou uma taxa de abstenção de 56,67 por cento.

O presidente recandidato obteve o seu melhor resultado em Oleiros, com 74,38 por cento, enquanto na Cova da Beira a sua melhor votação foi conseguida no Fundão, onde obteve 61,68 por cento. O segundo lugar foi disputado taco-a-taco por André Ventura e Ana Gomes. O candidato do Chega, o único que passou pela sede do distrito na campanha, acabou por levar a melhor, com 13,95 por cento, tendo conseguido o melhor resultado em Penamacor (18,24 por cento). Na Cova da Beira, André Ventura teve no Fundão (14,22) o seu melhor registo destas eleições. Com um total de 8.812 sufrágios, Ana Gomes ficou a 1.708 votos do adversário e foi a terceira mais votada no distrito albicastrense. A socialista contabilizou 11,55 por cento e o seu melhor resultado aconteceu na Covilhã (13,68 por cento), que é também a sua melhor votação na Cova da Beira.

Marisa Matias ficou em quatro lugar, com 4,14 por cento e 2.946 votos. Um resultado bem distante do conseguido em 2016, quando obteve 10,62 por cento e 9.358 votos. Foi na Covilhã que a candidata do Bloco de Esquerda teve o seu melhor resultado: 4,78 por cento. Segue-se João Ferreira, com 3,52 por cento, tendo o candidato do PCP obtido a sua maior votação também na Covilhã, com 5,39 por cento. A sua performance foi ligeiramente melhor que a de Edgar Silva em 2016, uma vez que cativou 2.499 eleitores contra os 2.013 do madeirense. Já Vitorino Silva alcançou 2,63 por cento do eleitorado do distrito de Castelo Branco e registou em Penamacor a sua melhor votação, com 3,79 por cento. Na Cova da Beira, o seu melhor resultado aconteceu no Fundão, com 2,63 por cento. No total, Tino de Rans teve 1.869 votos, menos 469 que nas eleições de 2016.

Tal como no vizinho distrito da Guarda, Tiago Mayan Gonçalves foi o sétimo e último mais votado em Castelo Branco, com 2,08 por cento dos votos. O candidato da Iniciativa Liberal registou o seu melhor resultado (2,41 por cento) em Castelo Branco, enquanto na Cova da Beira conseguiu 2,34 por cento na Covilhã. Neste distrito a redução de eleitores entre as duas eleições presidenciais foi ligeiramente menor do que na Guarda, com menos 12.896 eleitores recenseados. Eram 180.547 em 2016 e este ano estava em condições de votar 167.651 pessoas.