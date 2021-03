Presidente da Câmara da Guarda em isolamento após testar positivo à Covid-19

O presidente da Câmara da Guarda testou positivo à Covid-19 e está em isolamento desde sexta-feira, cumprindo as regras determinadas pelas autoridades de saúde.

Carlos Chaves Monteiro não apresenta sintomas, mas já indicou à autoridade de saúde pública local todas as pessoas com as quais contactou nos últimos dias, ressalvando que «cumpriu as normas de segurança e distanciamento social», adianta um comunicado do gabinete da presidência da autarquia.

A agenda do presidente para os próximos dias está, por isso, suspensa, acrescenta a mesma fonte.