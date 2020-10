Pedro Farromba é candidato à Câmara da Covilhã

Pedro Farromba, antigo vereador do Movimento Acreditar Covilhã (MAC), é candidato à Câmara nas próximas autárquicas. O presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal assumiu o desafio num texto de opinião publicado esta semana pelo semanário “Notícias da Covilhã” e contará já com o apoio de alguns setores do PSD local.

«Todas as oportunidades perdidas nestes últimos anos, todos os projetos não realizados, todas as obras não edificadas, toda a inercia que vivemos, vão ter, em breve, um novo e determinante momento para nos reinventarmos», escreve Pedro Farromba.

«Só teremos os próximos anos para nos voltarmos a reerguer, para voltarmos a levantar a nossa voz hegemónica na região, para batermos o pé pelo que é nosso, para desafiarmos o futuro, criando emprego, apoiando o turismo, sustentando a ação social, a educação e a saúde, dando vida, de novo, ás nossas associações, desafiando os nossos jovens a realizar o seu sonho de vida no concelho, apoiando as empresas que temos e cativando mais, com inteligência, com estratégia, falando a voz de quem pode ajudar a criar empregos», acrescenta o antigo vice-presidente de Carlos Pinto.