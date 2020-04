Partido Socialista: Concelhia solidária com Câmara da Guarda na luta contra a Covid-19

É com «particular preocupação» que a concelhia do PS da Guarda está a acompanhar a evolução da pandemia da Covid-19 na região e as suas consequências sociais e económicas.

«Este não é o tempo para esgrimir argumentos políticos, nem para vincar posições ideológicas, mas sim para concentrar todos os esforços em torno das pessoas», escreve António Monteirinho, líder da comissão política, numa «carta aberta» aos guardenses divulgada na quinta-feira. No documento, a concelhia socialista manifesta a sua «solidariedade política e institucional» para com a Câmara da Guarda, de maioria PSD, e todas as Juntas de Freguesia do concelho, «esperando que consigam, com os seus planos de atuação e com as medidas apresentadas, os maiores êxitos, para bem de todos os cidadãos da Guarda». O dirigente adianta que que, nos órgãos autárquicos próprios e «a seu tempo», o partido apresentará as «suas ideias e propostas» para ajudar os guardenses a ultrapassar a crise.