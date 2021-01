O pódio das Presidenciais 2021 no concelho da Mêda é ocupado por Marcelo Rebelo de Sousa com 66,45 por cento, André Ventura com 12,89 por cento e Ana Gomes com 9,34 por cento dos votos.

Vitorino Silva somou 4,22 por cento dos sufrágios ficando à frente de Maria Matias (3,47 por cento), Tiago Mayan Gonçalves (2,11 por cento) e João Ferreira (1,57 por cento).

Contabilizadas as 11 freguesias, o concelho de Mêda registou 66,34 por cento de abstenção.