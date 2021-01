Marcelo Rebelo de Sousa ganhou com 64,02 por cento dos votos no Sabugal, onde André Ventura obteve 16,41 por cento e foi o segundo candidato mais votado, apuradas que estão as 30 freguesias do município raiano.

A votação dos restantes candidatos foi esta: Ana Gomes (8,24 por cento), Vitorino Silva (4,21), Marisa Matias (3,51), João Ferreira (2,14) e Tiago Mayan Gonçalves (1,47).

Houve 1,45 por cento de votos brancos e 1,25 nulos. A abstenção foi de 65,2 por cento.