Marcelo Rebelo de Sousa é, mais uma vez, o mais votado num concelho do distrito da Guarda. No concelho de Foz Côa venceu com 63,63 por cento dos votos.

Os menos votados foram Tiago Mayan Gonçalves (1,53 por cento), João Ferreira (2,83 por cento) e Marisa Matias (3,40 por cento).

André Ventura foi o segundo mais votado com 289 votos dos fozcoenses, seguido de Ana Gomes (11,21 por cento) e Vitorino Silva (3,55 por cento).