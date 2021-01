Marcelo dominador no distrito de Castelo Branco, que deu o segundo lugar a André Ventura

Marcelo Rebelo de Sousa foi dominador no distrito de Castelo Branco, onde venceu por larga vantagem com 62,13 por cento dos votos.

O presidente recandidato obteve o seu melhor resultado em Oleiros, com 74,38 por cento, enquanto na Cova da Beira a sua melhor votação foi conseguida no Fundão, onde alcançou os 61,68 por cento.

André Ventura foi o segundo mais votado no distrito, com 13,95 por cento, tendo conseguido o melhor resultado em Penamacor (18,24 por cento). Na Cova da Beira, o candidato do CHEGA teve no Fundão (14,22) o seu melhor registo destas eleições.

Por sua vez, Ana Gomes alcançou os 11,55 por cento dos votos e o seu melhor resultado aconteceu na Covilhã (13,68 por cento), que é também o melhor da Cova da Beira.

Marisa Matias foi a quarta candidata mais votada no distrito de Castelo Branco, com 4,14 por cento. Foi na Covilhã que a candidata do Bloco de Esquerda teve o seu melhor resultado: 4,78 por cento.

Segue-se João Ferreira, com 3,52 por cento, tendo o candidato do PCP obtido a sua maior votação também na Covilhã, com 5,39 por cento. Vitorino Silva cativou 2,63 por cento do eleitorado do distrito de Castelo Branco e registou em Penamacor a sua melhor performance, com 3,79 por cento. Na Cova da Beira, o seu melhor resultado foi obtido no Fundão, com 2,63 por cent

Por último, Tiago Mayan Gonçalves foi o sétimo e último mais votado no distrito albicastrense, com 2,08 por cento dos votos. O candidato da Iniciativa Liberal registou o seu melhor resultado (2,41 por cento) em Castelo Branco, enquanto na Cova da Beira obteve 2,34 por cento na Covilhã.