Marcelo domina no Fundão, seguido de André Ventura

Marcelo Rebelo de Sousa obteve 61,68 por cento dos votos no Fundão, onde já estão apuradas as 23 freguesias do concelho da Cova da Beira.

André Ventura conseguiu 14,22 por cento e foi o segundo mais votado, à frente de Ana Gomes, com 11,49, e Marisa Matias, com 4,76 por cento.

João Ferreira foi o quinto mais votado, com 2,95 por cento, um pouco mais que Vitorino Silva, que conseguiu 2,63, e Tiago Mayan Gonçalves, que se ficou pelos 2,26 por cento.

Houve 0,97 por cento de votos em branco e 1,07 por cento de nulos. A abstenção foi de 58,1 por cento.