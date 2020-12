Líder do PS de Castelo Branco congratula-se com redução das portagens na A23 e A25

O presidente da Federação do PS de Castelo Branco «saúda» a redução em 50 por cento das portagens na A23 e A25, uma proposta de alteração ao Orçamento de Estado apresentada pelo PSD e aprovada na semana passada no Parlamento.

«Esta medida, que faz parte integrante do Orçamento do Estado para 2021, só foi possível graças à maioria que o viabilizou na Assembleia da República e onde pontificou o voto expresso, favorável e inequívoco do PS, que o aprovou», sublinha Vítor Pereira num comunicado enviado a O INTERIOR – o PSD votou contra o Orçamento. O também presidente da Câmara da Covilhã acrescenta que a redução, que vai vigorar em janeiro, vem «ao encontro das posições já anteriormente tomadas pelas estruturas regionais e pelos deputados e autarcas do PS, que têm a ambição da progressiva suspensão da cobrança de portagens até que os índices de riqueza e desenvolvimento atinjam, como inicialmente previsto, a média nacional».

Vítor Pereira recorda que as duas autoestradas sem custos para o utilizador (SCUT) foram projetadas e construídas por «Governos do PS» e que a introdução das portagens, em 2010, foi uma «exigência expressa do PSD» para viabilizar o Orçamento de Estado de 2011. «Numa altura em que Portugal enfrentava o impacto da crise internacional de 2008 e estava à beira da intervenção externa, o PSD achou razoável e aceitável, penalizar os já martirizados e introduzir a cobrança de portagens», escreve o líder socialista de Castelo Branco.