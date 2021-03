Independente Tenreiro Patrocínio é o primeiro candidato às próximas autárquicas, em Seia

Tenreiro Patrocínio, atual vereador na Câmara de Seia, vai recandidatar-se à autarquia nas próximas eleições pelo movimento independente Juntos Pela Nossa Terra – Seia.

A recandidatura do advogado e ex-dirigente do PSD foi divulgada num comunicado enviado a O INTERIOR, onde se justifica que Tenreiro Patrocínio tem feito «oposição construtiva» no executivo senense, de maioria socialista, apresentando «rumos, alternativas e estratégias, capazes de colocar Seia no caminho do progresso e do desenvolvimento». Para o movimento, o atual vereador é «a pessoa certa, com provas dadas, para presidir aos destinos do concelho de Seia». O Juntos Pela Nossa Terra irá divulgar «oportunamente» os restantes candidatos aos diversos órgãos autárquicos. Tenreiro Patrocínio é o primeiro candidato oficial à Câmara de Seia, uma vez que o PSD ainda não escolheu o seu cabeça de lista e o PS decidiu marcar eleições primárias para encontrar o possível sucessor do atual presidente do município, Carlos Filipe Camelo, que atingiu o limite de três mandatos e não pode recandidatar-se. Na corrida estão Eduardo Ambrósio, antigo deputado municipal e ex-diretor do Centro de Apoio à Criação de Empresas (CACE) de Seia, e Luciano Ribeiro, que é vice-presidente da Câmara. A concelhia é liderada por Eduardo Brito, histórico autarca do PS.