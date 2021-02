O Governo não vai dar tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval, dia 16, por o país se encontrar em confinamento geral devido à Covid-19, sem festividades públicas.

«A tolerância de ponto visa permitir às pessoas participar em festividades e celebrações que este ano não existirão tendo em conta o atual contexto do país», disse à agência Lusa fonte oficial do executivo. Na próxima semana deverá ser renovado o estado de emergência em Portugal por mais 15 dias, estendendo-se até 1 de março, e tudo indica que se manterá no país o dever geral de recolhimento e o encerramento de um amplo conjunto de atividades para conter a propagação do novo coronavírus.

Por outro lado, segundo o Governo, no próximo dia 16 deverá estar em curso o ensino à distância num período que habitualmente é de interrupção letiva. Desde que António Costa é primeiro-ministro, esta será a primeira vez que não haverá tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval.