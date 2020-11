Estado de emergência vai ser renovado

O estado de emergência em Portugal vai ser renovado, anunciou o Presidente da República esta quinta-feira no final de uma reunião com especialistas no Infarmed, em Lisboa.

O decreto será enviado ainda hoje para o Parlamento, que votará o diploma amanhã. O decreto entrará em vigor ainda este fim de semana e destina-se a «permitir ao Governo, com flexibilidade e plasticidade, ajustar as medidas às situações diferentes vividas no território nacional», disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado avisou que «este desafio» vai continuar para além dos 15 dias, «nas semanas e meses subsequentes», o que significa uma «predisposição para subsequentes renovações do estado de emergência». Na sua opinião, «é importante avançar para medidas específicas que atendam à maior e menor gravidade da situação nos vários concelhos do território continental», tendo sublinhado que «não há medidas eficazes se os portugueses não acreditarem nelas».