Estado de emergência renovado por mais 15 dias

Está aprovado o sexto estado de emergência decretado por causa da pandemia da Covid-19, com os votos favoráveis do PS, PSD e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, as abstenções do CDS, BE e PAN e de Joacine Katar Moreira. PCP, PEV, Chega e IL votaram contra.

O novo estado de emergência vai vigorar até 23 de dezembro e as medidas a aplicar serão anunciadas no sábado pelo Governo. Para esta noite (20 horas) está prevista uma declaração ao país do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.