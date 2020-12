Estado de emergência renovado até 7 de janeiro

A Assembleia da República aprovou, esta quinta-feira, a renovação do estado de emergência por mais 15 dias, com os votos favoráveis de PS e PSD e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, os votos contra de PCP, PEV, Chega, Iniciativa Liberal (IL) e Joacine Katar Moreira e as abstenções de BE, CDS e PAN.

Esta renovação já estava prevista no decreto do Presidente da República de há quinze dias e o novo período de exceção vai começar dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e terminar a 7 de janeiro.