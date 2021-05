Dora Cruz Vilhena candidata do CDS-PP em Figueira de Castelo Rodrigo

A comissão política concelhia do CDS-PP de Figueira de Castelo Rodrigo anunciou que Dora Cruz Vilhena será candidata à Câmara Municipal.

A decisão foi tomada com «largo consenso», na reunião do passado dia 19. Em comunicado enviado a O INTERIOR, a candidata revela que a sua lista vai agregar «personalidades de vários quadrantes, de formação diversa e de reconhecido valor em todo o concelho». Dora Cruz Vilhena acrescenta ainda que será «uma campanha apoiada em todos os que se quiserem juntar a árdua tarefa de fazer deste concelho, uma terra melhor para todos».