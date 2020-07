Cimeira Ibérica na Guarda «no final de setembro, princípio de outubro»

A próxima Cimeira Ibérica vai decorrer na Guarda, «no final de setembro, princípio de outubro», acaba de anunciar o primeiro-ministro português.

António Costa falava aos jornalistas esta segunda-feira no final de uma reunião em São Bento com o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, para preparar a próxima reunião do Conselho Europeu, que terá lugar em Bruxelas nos próximos dias 17 e 18 de julho.

Inicialmente, a Cimeira Ibérica a realizar na Guarda devia ter acontecido em junho de 2019, mas foi adiada devido à instabilidade política que se viveu em Espanha, que levou o país vizinho a realizar duas eleições legislativas até que o atual Governo, liderado pelo socialista Pedro Sánchez, conseguir tomar posse no início de 2020.

A habitual reunião anual entre os Governos dos dois países ficou então marcada para este Verão, mas foi novamente protelado devido à pandemia da Covid-19. Na Guarda, Portugal e Espanha vão debater a estratégia de desenvolvimento das regiões adjacentes da fronteira comum.