Chaves Monteiro leva Jacinto Dias para a Câmara

Jacinto Dias é, desde segunda-feira, o novo chefe da Divisão de Recursos Humanos da Câmara da Guarda.

O antigo diretor do Centro Distrital da Guarda da Segurança Social iniciou funções tendo sido requisitado ao Instituto Politécnico da Guarda (IPG), a cujo quadro pertence como técnico superior. Jacinto Dias

Jacinto Dias tinha regressado ao IPG após deixar a Segurança Social no passado dia 13 de março após dirigiu os serviços distritais desde 2012 cumprindo duas comissões de serviço. Licenciado em Direito, tinha sido presidente do Conselho Diretivo do Centro Regional de Segurança Social da Guarda de 1991 a 1993 e diretor do serviço Sub-Regional de Segurança Social da Guarda entre 1993 e 1996. Em termos políticos, Jacinto Dias é um histórico militante social-democrata tendo presidido à concelhia da Guarda do PSD e sido vereador na Câmara de 1993 a 97. Foi ainda presidente da Junta de Freguesia de Panóias, no concelho guardense, de 2013 a 2017. Trata-se de uma escolha direta de Carlos Chaves Monteiro, que, com esta nomeação, pretende conseguir melhorar a sua ligação ao partido e às freguesias, duas áreas dominadas pelo seu ex-vice-presidente Sérgio Costa.