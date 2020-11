CDS questiona Ministério da Saúde sobre paragem das cirurgias oftalmológicas na ULS da Guarda

Os deputados do CDS-PP João Pinho de Almeida e Ana Rita Bessa questionaram o Governo esta sexta-feira sobre as intervenções cirúrgicas de oftalmologia na Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda.

Segundo o partido, os deputados, através da Assembleia da República, questionaram a ministra da Saúde sobre «quando serão retomadas as cirurgias oftalmológicas» na unidade hospitalar e querem também saber se «está, pelo menos, a ser garantido o encaminhamento dos utentes para SIGIC (Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia)».

A posição do partido surge após a notícia de O INTERIOR, na edição desta semana, que revela que os médicos oftalmologistas e de família receberam «ordem» da administração da ULS para não inscreverem mais doentes para cirurgias oftalmológicas e reencaminhá-los para outras unidades.

«Desde há alguns meses que não são propostos ou inscritos doentes para cirurgia oftalmológica. Esperava-se que, com a tomada de posse do novo Conselho de Administração, a situação pudesse ser alterada e a população servida pela ULS da Guarda pudesse voltar a contar com todos os tratamentos de que necessita, nomeadamente este da área de oftalmologia», lê-se no requerimento dos deputados centristas.