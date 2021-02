Câmara da Guarda vai criar apoio financeiro de 500 mil euros para PME’s

A Câmara da Guarda vai criar uma linha de apoio financeiro às pequenas e médias empresas, bem como aos empresários em nome individual, que garantirá entre 400 a 600 euros a quem cumprir os critérios a aprovar pela autarquia.

O procedimento vai ser apresentado por Carlos Chaves Monteiro na reunião do executivo da próxima segunda-feira e, caso seja aprovado, será discutido e votado na Assembleia Municipal agendada para dia 26. «Este plano tem uma dotação de meio milhão de euros e vai apoiar quem comprovar a perda de rendimentos em 2020 relativamente ao ano anterior», disse o presidente do município a O INTERIOR. Segundo o edil social-democrata, as novas medidas juntam-se ao programa “SalvaGuarda”, que está em vigor há quase um ano e é «transversal à economia local» e às famílias. «Até agora, a Câmara da Guarda já investiu quase dois milhões de euros no combate aos efeitos da pandemia nas empresas, nas famílias e nas instituições do concelho». Chaves Monteiro destaca que esta linha de apoio financeiro também vai beneficiar empresários em nome individual, que «não são abrangidos pelas medidas disponibilizadas pelo Governo», dando o exemplo dos taxistas.