Assembleia da República: CDS-PP quer saber quantos testes à Covid-19 foram feitos nos lares do distrito da Guarda

O CDS-PP questionou o Governo sobre a realização de testes de despistagem da Covid-19 em lares de idosos do distrito da Guarda e sobre se foram testados utentes e funcionários.

Na pergunta dirigida à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o deputado centrista João Pinho de Almeida quer saber «quantos testes de despistagem da Covid-19 já foram feitos em lares de idosos e/ou residências seniores no distrito da Guarda, onde foram feitos e quando foram feitos». O eleito questiona também sobre «quais foram os critérios de seleção e de prioridade aplicados para a escolha dos lares na realização dos testes e se foram testados utentes e funcionários». E pergunta ainda «quais foram os critérios de seleção e de prioridade aplicados para a realização dos testes só a utentes e/ou só a funcionários em detrimento uns dos outros, e caso só tenham sido testados ou funcionários ou utentes, quando será testado o outro grupo». Este requerimento surge após o grupo parlamentar do CDS-PP ter recebido queixas de que, «em vários municípios do distrito da Guarda, três semanas depois de anunciados – a 29 de março –, estão a ser feitos testes em lares, mas apenas às funcionárias, não incluindo os utentes», justifica o partido em comunicado enviado a O INTERIOR.