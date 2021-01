André Ventura é o segundo mais votado em Aguiar da Beira, onde Marcelo venceu

O candidato do Chega conseguiu um total de 263 votos, no concelho de Aguiar da Beira. À sua frente ficou Marcelo Rebelo de Sousa com 68,11 por cento do escrutínio.

Apurados os resultados das dez freguesias, Ana Gomes ocupa a terceira posição com 6,19 por cento, seguida por Vitorino Silva (4,26 por cento), Marisa Matias (2,40 por cento), Tiago Mayan Gonçalves (2,22 por cento) e por último João Ferreira com apenas 1,02 por cento dos votos.

Aguiar da Beira verificou que 71,18 por cento da população optou pela abstenção nestas Presidenciais.