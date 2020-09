Ana Mendes Godinho lidera comissão política distrital do PS da Guarda

Ana Mendes Godinho é a nova presidente da comissão política distrital (CPD) da Federação do PS da Guarda.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social foi eleita no sábado durante o congresso federativo que decorreu online em São Romão (Seia) devido à pandemia da Covid-19. A militante de Vila Nova de Foz Côa, que encerrou os trabalhos no pavilhão gimnodesportivo perante alguns dirigentes, liderou a única lista apresentada por Alexandre Lote, presidente da Federação.

Da CPD, composta por 61 elementos efetivos, fazem ainda parte Carlos Filipe Camelo, presidente da Câmara de Seia; António Monteirinho, presidente da concelhia da Guarda; e Rita Cunha Mendes, secretária de Estado da Ação Social; Miguel Borges, militante da concelhia da Guarda; Esmeraldo Carvalhinho, presidente da Câmara de Manteigas; entre outros.

Deste elenco consta também Pedro Pires, atual presidente da Assembleia de Freguesia de Gonçalo e adjunto da secretária de Estado da Ação Social.