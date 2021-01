1.824 eleitores votam antecipadamente este domingo para as Presidenciais no distrito da Guarda

1.824 eleitores estão a votar antecipadamente para as Presidenciais este domingo no distrito da Guarda.

A votação está a decorrer sem problemas nas 14 mesas de voto instaladas em cada sede de concelho. Na Guarda, onde há 751 inscritos, ao meio-dia havia fila para estes cidadãos exercerem o seu direito de voto.

No distrito de Castelo Branco há 4.633 eleitores inscritos para votar antecipadamente. De acordo com as regras determinadas para este ato, o eleitor recebe, do presidente da mesa, o boletim de voto e dois sobrescritos, um branco e um azul. Vota na câmara de voto e coloca o boletim no sobrescrito branco e fecha-o.

Coloca-o depois no sobrescrito azul, que é também fechado, e entrega-o ao presidente da mesa, sendo-lhe colocada uma etiqueta com o nome do eleitor e uma vinheta de segurança.

A 24 de janeiro, só o sobrescrito branco, sem qualquer identificação, será colocado na urna, garantindo-se assim o secretismo. Os eleitores têm de usar máscara, levar uma caneta, manter a distância de segurança e, se possível, levar álcool gel para desinfectar as mãos. No entanto, nas mesas de voto haverá canetas e álcool gel à disposição.