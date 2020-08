Trancoso: Isenções de taxas e tarifas prolongadas até setembro

A Câmara de Trancoso prolongou até setembro grande parte das 15 medidas de apoio às famílias, empresas e instituições do concelho para minimizar os efeitos da pandemia da Covid-19.

A decisão diz respeito à manutenção das isenções de taxas aos feirantes e vendedores do mercado semanal e da praça municipal, bem como do pagamento das rendas comerciais dos imóveis que são propriedade do município (cujos contratos tenham sido celebrados há menos de cinco anos). Em vigor continua igualmente a isenção das tarifas de resíduos sólidos na fatura da água para todos os munícipes, enquanto os estabelecimentos da restauração e bebidas estão dispensados do pagamento das taxas de ocupação da via pública com esplanadas até ao final do ano. A continuidade destes apoios destina-se a «minorar o impacto da pandemia», sendo que o município forneceu, em média, 30 refeições por dia a famílias carenciadas entre março e junho. «São agregados referenciados pelos nossos serviços de Ação Social que continuamos a acompanhar e retomaremos este apoio em setembro», disse Amílcar Salvador.

O autarca de Trancoso recorda que em abril o município atribuiu um apoio financeiro de 50 mil euros às IPSS do concelho para aquisição de equipamentos de proteção individual e de desinfeção e de 45 mil euros aos bombeiros de Trancoso e Vila Franca das Naves. Nessa altura a autarquia procedeu ainda ao pagamento de 900 mil euros aos fornecedores para «ajudar na liquidez da tesouraria» das empresas. «Além desse valor, estamos a pagar as empreitadas concluídas no prazo máximo de 30 dias. É o caso das seis obras que vamos inaugurar no dia 14, que estão quase todas pagas. São mais de 1,2 milhões de euros que injetamos na economia local», sublinha Amílcar Salvador.