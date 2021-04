«O IPG tem de ser proativo e formar os técnicos que as empresas precisam»

«O IPG tem de ser proativo e estar atento às necessidades das empresas e aos projetos de desenvolvimento que possam ser importantes para a Guarda, reagindo em tempo útil para formar os técnicos necessários», defende Joaquim Brigas. O presidente do Instituto Politécnico da Guarda foi o primeiro convidado da “Grande Entrevista” na Rádio Altitude, na segunda-feira.

O responsável considerou que atualmente a instituição tem pós-graduações executivas que «respondem diretamente a necessidades da região, das empresas» e foram desenhadas conjuntamente com as empresas. De resto, uma nova formação na área da logística vai arrancar no início de maio e resulta de uma parceria com a Associação dos Transitários de Portugal para dar «resposta a necessidades concretas» das empresas do setor. «Terá enorme importância, sobretudo se a questão do porto seco avançar na Guarda», acredita Joaquim Brigas, segundo o qual o IPG vai ter também cinco novos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) em Educação de Adultos, Multimédia e Artes Performativas, Relações Públicas para o Turismo, Análise de Dados e Gestão de Informação Geoespacial, alguns dos quais serão realizados noutros concelhos do distrito.

Nesta entrevista, Joaquim Brigas anunciou ainda a criação de uma nova licenciatura, de Desporto, Condição Física e Saúde, que funcionará no próximo ano letivo. «Há mais de uma década que não havia novas licenciaturas no IPG, cuja oferta formativa era extremamente reduzia face a outras instituições de ensino superior do interior e cidades semelhantes à Guarda. Mas desde 2019 já conseguimos três, a saber Biotecnologia Medicinal, Mecânica e Informática Industrial e, agora, Desporto, Condição Física e Saúde, para atrair mais alunos», sublinhou. A aposta no crescimento da instituição vai continuar, nomeadamente através dos estudantes internacionais, e há um número surpreendente de candidatos a vir para a Guarda em 2021/2022. São 3.267 alunos que já manifestaram interesse no Instituto da cidade mais alta, contudo, Joaquim Brigas admite que não serão colocados «mais de 200» devido às quotas. E como se explica esta procura? «São os estudantes que já cá estão que divulgam nos seus países o IPG, o seu ambiente académico e a segurança da Guarda», explicou.

IPG pode vir a ser Universidade Politécnica

Será por causa desse posicionamento internacional que o responsável admitiu poder alterar a designação do Instituto para Universidade Politécnica: «Ser Instituto Politécnico causa alguma dificuldade de comunicação nos estudantes estrangeiros. Se falarmos em universidade politécnica, como têm os espanhóis, fica mais fácil», justificou. Entretanto, a próxima aposta serão alunos oriundos da Índia, que pretendem frequentar cursos de Engenharia Civil e Engenharia Informática no próximo ano letivo. «Será um novo impulso para o Politécnico e que terá grande impacto na economia da cidade», acredita Joaquim Brigas, que também quer avançar com a construção de uma nova Escola Superior de Saúde, que conta atualmente mais de 660 alunos. «Estamos a resolver parte do problema na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, mas precisamos de mais espaço e novos laboratórios», adiantou, revelando que já foi solicitado à Câmara um terreno «numa área de crescimento da cidade, mas ainda não houve resposta». A alternativa passará pela reabilitação dos pavilhões do antigo Sanatório Sousa Martins ou a construção de um edifício de raiz no campus do Politécnico.

Outro problema com que a instituição continua a debater-se é a falta de camas. A disponibilização por parte da autarquia da antiga residência da Gulbenkian, na Rua António Sérgio, com a saída do Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS), será «uma boa ajuda», enquanto prosseguem as negociações pela utilização da Pousada da Juventude. No entanto, «estes dois espaços permitirão acolher pouco mais de 80 alunos, é muito pouco, precisamos muito mais, no mínimo de 200 camas», alertou o presidente do IPG, que classificou de «grande acontecimento» a eleição de Fernando Carvalho Rodrigues para a presidência do Conselho Geral do Instituto. «É um cientista e académico reconhecido internacionalmente. Poderá ajudar o Politécnico a vários níveis com o seu saber e conhecimentos», disse, afirmando que o “pai” do único satélite português «merece ser valorizado e acarinhado na Guarda, tal como Eduardo Lourenço, como grande personalidade da cultura, da ciência e do saber».