Turismo do Centro oferece noites nas redes de aldeias da região

O Turismo Centro de Portugal vai oferecer noites nas Aldeias de Montanha, Históricas e de Xisto, ao abrigo de um passatempo apresentado no âmbito do Dia Mundial do Turismo.

«É um passatempo que vai ser colocado nas redes sociais e que tem a atribuição de “vouchers” distribuídos respetivamente pelas três redes [Aldeias de Montanha, Aldeias Históricas de Portugal e Aldeias de Xisto], que vão oferecer experiências aos portugueses ou estrangeiros», anunciou o presidente do Turismo Centro de Portugal. Pedro Machado explicou que, contrariamente ao que o Turismo do Centro costuma fazer, com iniciativas nos postos de turismo com produtos endógenos, este ano avançou com uma iniciativa diferente “face aos condicionalismos e à conjuntura atual do estado de contingência” por causa da pandemia de Covid-19.

«Entendemos substituir, não a capacidade de manter a hospitalidade e de receber bem nos postos de turismo, mas criar estes passatempos, aproveitando as redes sociais e aquilo que podem significar na acessibilidade para mais cidadãos poderem usufruir», justificou o responsável. Os três projetos envolvidos no passatempo oferecem, cada uma delas, duas noites em dois locais distintos de cada um dos projetos para usufruírem de espaços, experiências turísticas e culturais que cada uma destas “Aldeias” proporciona. A iniciativa foi apresentada no passado dia 25 de setembro numa das unidades hoteleiras das Aldeias de Montanha, na Lapa dos Dinheiros, no concelho de Seia.