Reembolsos do IRS começaram a ser pagos

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) já liquidou 73.155 das declarações de IRS entregues. Segundo os dados do Ministério das Finanças, 54.492 dessas declarações resultaram em reembolsos que totalizam 51,1 milhões de euros. A campanha de IRS já começou há duas semanas, tendo sido submetidas 1.977.420 declarações de imposto. Cerca de 42% dos contribuintes enviaram a sua declaração através do IRS automático, totalizando 821.443 declarações submetidas por esta via.

Os reembolsos disponíveis já foram processados e o dinheiro começou a chegar à conta dos contribuintes na quarta-feira, dia 14 de abril. De acordo com o Ministério das Finanças, o reembolso médio dessas declarações ronda os 990 euros.

Entre as primeiras liquidações há ainda 4.500 notas de cobrança com um valor total de 1,7 milhões de euros que terão de ser pagos pelos contribuintes. O pagamento pode ser efetuado até 31 de agosto, sendo que quem não cumprir esse prazo terá de pagar uma coima. Existem ainda 14.163 casos em que não existe reembolso nem a obrigação de proceder ao pagamento de imposto.

A entrega do IRS está a decorrer desde 1 de abril e prolonga-se até 30 de junho, independentemente da categoria de rendimentos obtidos em 2020. De notar que cerca de 3,5 milhões de agregados familiares podem beneficiar do IRS automático, o que torna a entrega mais simples e mais rápida. Este processo permite que os dados principais da declaração estejam já preenchidos, sendo apenas necessário confirmar os dados ou corrigir algumas secções.

Ainda segundo o Portal das Finanças, os contribuintes que têm apenas rendimentos de pensões ou de trabalho por conta de outrem são quem está a proceder ao envio das declarações mais rapidamente. Até agora, apenas 400 mil contribuintes fora destas categorias entregaram esta obrigação declarativa.

A lei determina que a liquidação do IRS tenha de estar concluída a 31 de julho, tendo o imposto de ser pago ou devolvido (via reembolso) até 31 de agosto.

Como usar o reembolso para melhorar a gestão das suas finanças?

São muitas as famílias que têm direito a receber um reembolso de IRS. Numa altura em que as finanças podem estar a passar por um mau bocado por causa da pandemia da Covid-19, existem formas de melhorar o orçamento mensal e dar um destino a esse dinheiro extra, pensando já em maneiras de poupar a longo prazo.

Esta pode ser uma oportunidade para verificar a existência de dívidas ou de uma situação de possível incumprimento de prestações de crédito. Isto porque esse dinheiro a mais poderá regularizar as finanças pessoais de forma a ter todas as prestações em dia e para que não tenha de se preocupar com pagamentos pendentes. Caso sejam dívidas ao Estado, essas irregularidades muitas vezes têm coimas. Por isso, o dinheiro do reembolso pode saldar de imediato a dívida e a coima.

Além disso, garantir que não existem dívidas poderá significar um melhor histórico junto dos bancos. Apresentar uma situação financeira estável é essencial para conseguir avançar com certos produtos que possam vir a ser necessários, como seguros ou créditos. É que as instituições financeiras só aprovam esses pedidos quando têm a certeza que a situação financeira do potencial cliente está regularizada.

Se o primeiro assunto estiver devidamente tratado, será possível seguir com soluções financeiras que ajudam na gestão do orçamento mensal. Por exemplo, já se podem juntar os créditos e reduzir a prestação mensal com um crédito consolidado. Esta opção permite que haja uma diminuição até 60% dos encargos mensais, aumentando a folga financeira ao final do mês.

Além disso, esta é uma alternativa para quem está a beneficiar de moratórias de crédito desde 2020, visto que essa ajuda temporária tem final marcado para setembro. Por isso, é certo que vai haver um momento em que as contas vão aumentar. Caso faça um crédito consolidado, haverá a redução das prestações dos créditos de forma a que, quando a moratória acabar, exista uma solução definitiva para melhorar o orçamento mensal. Assim, há que assumir uma postura de cautela antes que isso aconteça e ter a certeza que a situação financeira fica controlada.

Outro ponto a considerar é a eventual amortização de um empréstimo para que o seu pagamento termine mais rapidamente. No entanto, talvez seja melhor destinar o dinheiro do reembolso do IRS a créditos de menores montantes, como um crédito pessoal ou a um cartão de crédito. Neste momento, como as taxas de juro do crédito habitação estão mais baixas, pode não abater tanto do montante como noutra altura.

Por último, esta pode ser uma boa altura para começar a preparar o período da reforma com a criação de um PPR (Plano Poupança e Reforma). Como é possível que venham a acontecer mais cortes nas reformas antecipadas, já que 2022 terá penalizações, é altura para ponderar começar a preparar um complemento para a sua pensão de reforma. Já para quem for mais jovem, contratar um PPR agora poderá significar um montante acumulado e um rendimento final mais elevado.

Estas são algumas formas de aplicar o dinheiro recebido através do IRS. Porém, este alívio nas contas bancárias pode ser apenas um reforço momentâneo para pagar as despesas.