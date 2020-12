Matos & Prata promove evento “Natal Usados”

A Matos & Prata irá promover um evento de Natal de veículos usados, entres os dias 15 e 20 de dezembro, na Guarda, Covilhã e Castelo Branco.

A concessionária da BMW nos distritos da Guarda e Castelo Branco terá em exposição mais de 100 viaturas, desde carros a motas da marca alemã, com descontos até 25 mil euros. A exposição poderá ser visitada presencialmente, mas também será transmitida online nas redes sociais da Matos & Prata. Os interessados em ir aos stands devem fazer uma marcação prévia em matoseprata.com ou através do telefone 913 499 815. A Matos & Prata garante que serão cumpridas todas as regras de higiene e segurança recomendadas pela Direção-Geral de Saúde.