Instalações da Olano na Guarda e no porto de Leixões com certificação IFS Logistics

A Olano Portugal obteve nota máxima na certificação IFS Logistics das suas instalações da Guarda e da plataforma logística do porto de Leixões.

Esta norma é um padrão internacionalmente reconhecido e foi desenvolvida para o armazenamento, distribuição e transporte, assim como para as atividades de carga e descarga, sendo aplicável a produtos alimentares e não alimentares, abrangendo todos os tipos de transporte de produtos congelados, refrigerados ou estáveis à temperatura ambiente.

João Logrado, diretor-geral da Olano Portugal, diz-se «extremamente orgulhoso deste resultado. Há vários anos que trabalhamos na implementação e na melhoria constante e contínua do nosso sistema de qualidade. O facto desse profissionalismo ser novamente recompensado e reconhecido com os certificados IFS Logistics a um nível superior, só mostra que a Olano é um parceiro fiável e confiável, que assegura um alto nível de qualidade nos serviços que presta».

A obtenção desta certificação obriga a diversos requisitos agrupados em seis áreas: responsabilidade de gestão, sistema de gestão da qualidade e segurança do produto, gestão de recursos, realização do serviço, Medições, análises e melhorias e defesa do produto e inspeções externas. Na plataforma logística da Guarda, onde tem a sede social, a Olano Portugal têm capacidade para 35 mil paletes, enquanto na plataforma logística do porto de Leixões é possível armazenar 10 mil paletes.