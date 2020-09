Insolvências de empresas baixaram 25 por cento no distrito da Guarda e aumentaram 50 por cento em Castelo Branco

As insolvências de empresas no distrito da Guarda diminuíram 25 por cento em agosto face ao período homólogo do ano transato, revelou a consultora Iberinform esta sexta-feira. Já em Castelo Branco registou-se um aumento de 50 por cento de fecho de empresas e negócios.

A nível nacional, as insolvências em Portugal aumentaram 64,5 por cento em agosto face ao período homólogo, acumulando uma subida de 10,6 por cento em 2020, enquanto as novas companhias criadas diminuíram 10,2 por cento e quase 30 por cento, respetivamente. Os distritos do Porto e de Lisboa destacam-se com o maior número de insolvências, onde cresceram 9,3 e 13,1 por cento, respetivamente.

No que se refere à criação de novas empresas, apresentou em agosto uma quebra homóloga de 10,2 por cento, diminuindo de 2.920 em agosto de 2019 para 2.621 no mesmo mês de 2020 (menos 299 novas constituições), sendo que em termos acumulados o decréscimo foi de 29,9 por cento (de 34.424 para 24.113 novas empresas). A zona da capital manteve a liderança neste indicador, com 7.558 novas empresas, mas registou, ainda assim, um decréscimo de 33,6 por cento face aos primeiros oito meses de 2019.

Já o Porto contabilizou 4.334 novas constituições, menos 30,6 por cento que no ano passado. Segundo a Iberform, todos os distritos apresentam decréscimo nas constituições, com as descidas mais significativas a registarem-se em Aveiro (-39,5 por cento), Setúbal (-35,5), Angra do Heroísmo (-33,3), Ponta Delgada (-33,2), Faro (-33), Madeira (-31,8), Leiria (-30,2), Viana do Castelo (-28,2), Coimbra (-27,2), Guarda (-24,1), Braga (-23,3), Horta (-22,2), Beja (-21,7), Évora (-21,5), Santarém (-20,6), Viseu (-20,4) e Castelo Branco (-19,3).