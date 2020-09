Empresa espanhola instala-se na Covilhã

A “Conections Portugal” vai sediar-se na Covilhã em setembro, anunciou a Câmara de Comércio da Região das Beiras (CCRB) após a visita de um consórcio de empresas espanholas à cidade na segunda-feira.

A “Conections Portugal” tenciona investir no ramo imobiliário e na construção de resorts para alojamento de estrangeiros na região, mas também no resto do país, adiantou João Morgado, vice-presidente da Câmara de Comércio, segundo o qual a empresa vai abrir escritórios em Lisboa, Porto, Faro e Covilhã. «O projeto arrojado deverá envolver grandes investidores de Espanha e será apresentado publicamente muito em breve», declarou o responsável. Esta foi a segunda vez que investidores do país vizinho se deslocaram à região para avaliar potenciais áreas de investimento na Cova da Beira. Segundo João Morgado, estarão já a ser estudados «investimentos concretos» em Belmonte e na Covilhã. Para Ana Correia, presidente da CCRB, a «“Conections Portugal” é um projeto ambicioso, que vai envolver avultados investimentos e parcerias com empresas portuguesas. E será a ponta do novelo, pois vai arrastar outras empresas espanholas para o nosso mercado».