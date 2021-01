Dúvidas do Governo travam redução de 50 por cento nas portagens

O Governo travou a entrada em vigor, no início deste mês, da redução de 50 por cento das portagens nas ex-SCUT, como a A23 e A25, por duvidar da sua «legitimidade» e tenciona pedir ao Tribunal Constitucional a fiscalização abstrata da medida aprovada no Parlamento, no âmbito das votações na especialidade das propostas de alteração ao Orçamento de Estado (OE) de 2021.

Segundo a proposta de Carlos Peixoto, deputado do PSD eleito pelo círculo da Guarda, as portagens nas antigas autoestradas sem custos para o utilizador deveriam baixar 50 por cento para todos os utilizadores e 75 por cento para os veículos elétricos, aplicável em cada transação, com a entrada em vigor do OE. Mas tal não aconteceu porque, segundo a ministra da Coesão Territorial. «a decisão é uma competência reservada do Governo e como tal parece-nos ferida de legitimidade. O Tribunal Constitucional dirá de sua justiça», justificou Ana Abrunhosa ao “Jornal de Notícias” no último dia de 2020. Já na última segunda-feira, o gabinete da governante confirmou que o Governo está «a estudar» se a Assembleia da República pode decidir a redução das portagens das ex-SCUT, mas adiantou não ter ainda decidido se vai pedir a análise da constitucionalidade desta norma por não ter chegado «a uma conclusão sobre esta matéria.

O Ministério da Coesão Territorial emendou a mão e reiterou que «não corresponde à verdade que a ministra queira travar a redução de portagens aprovada pela Assembleia da República», realçando que Ana Abrunhosa, «bem como todo o Governo, mantém firme o seu propósito de redução gradual e sustentável das portagens do interior». Segundo a tutela, o pacote de descontos aprovado pelo Governo antes da aprovação do OE entrará em vigor na próxima segunda-feira. Assim, a partir de dia 11, os utilizadores frequentes com veículos de classe 1 e 2 terão um desconto de 25 por cento em cada passagem na mesma via a partir do oitavo dia de utilização no mesmo mês. Já os descontos para transportes de mercadorias serão aumentados para 35 por cento durante o dia e 55 por cento durante a noite, incluindo feriados e fins de semana. Estes mesmos descontos passam a aplicar-se também ao transporte coletivo de passageiros, o que não acontecia até aqui.

«Este pacote de descontos teve em conta a sustentabilidade orçamental necessária para o Governo continuar a reduzir progressivamente as portagens no interior. A Assembleia da República, através da Lei do Orçamento do Estado, acelerou este processo, tendo remetido os descontos para o segundo semestre deste ano. A ministra da Coesão Territorial espera que essas reduções sejam uma realidade», escreveu o gabinete de Ana Abrunhosa numa resposta à agência Lusa.

<Titulo_30>Plataforma critica «tentativa de boicote»

<Texto>A Plataforma P’la Reposição das SCUT A23 e A25 acusa o Governo de «tentativa de boicote» para impedir a redução das portagens em 50 por cento, considerando «inaceitável» que seja pedida a fiscalização da medida aprovada no Parlamento.

O movimento cívico, que reúne associações empresariais da Guarda e Castelo Branco, sindicatos e movimentos de utentes contra as portagens, contesta o que considera uma «tentativa de atropelo e boicote a uma decisão favorável à Beira Interior e decisiva para o seu desenvolvimento». E critica Marcelo Rebelo de Sousa: «É também inaceitável que o atual Presidente da República, em recente entrevista na RTP1, tenha invocado idêntico argumento, quando o próprio já promulgou, sem reservas, a Lei de Orçamento do Estado para 2021 que inclui esta alteração (artigo 426 da Lei 75-B de 2020)», acrescenta a Plataforma. A entidade assegurou ainda que irá verificar se a redação final do decreto parlamentar sobre a redução de 50 por cento das portagens «modifica o pensamento legislativo», alertando que houve «manobras usadas na votação final na Assembleia da República que levaram à alteração da data de entrada em vigor da medida de 1 de janeiro deste ano para 1 de julho».

Peixoto acha «indecoroso», Santinho Pacheco destaca «pacote de descontos» a partir do dia 11

«É indecoroso que o Governo não queira respeitar o Parlamento», reage o social-democrata Carlos Peixoto.

Em declarações a O INTERIOR, o deputado da Guarda lamenta que o executivo «faça tudo para desprezar as regiões que mais precisam» e que seja a ministra da Coesão Territorial a anunciar «uma iniciativa que visa prejudicar quem vive e quem trabalha no Interior. Pior era impossível!». Na sua opinião, este caso mostra que, «uma vez mais, o Governo e o primeiro-ministro António Costa não honram a sua palavra e já nem vergonha têm de não ligar nenhuma às suas promessas de campanha». O eleito pelo círculo da Guarda e autor da proposta de redução de 50 por cento das portagens acredita mesmo que esta «triste decisão jamais ocorreria se a medida dissesse respeito às Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, onde há votos e a indignação mediática derruba governos».

Por sua vez, Santinho Pacheco, deputado do PS que votou contra esta redução, prefere destacar que o pacote de descontos criado pelo Governo vai entrar em vigor no dia 11 (ver notícia principal) e recordar que foi «o próprio Parlamento» que remeteu a redução de 50 por cento para o segundo semestre.

«O Governo está neste momento a estudar se a Assembleia da República pode tomar uma decisão sobre uma matéria que é da competência do Executivo. É uma questão que está ainda a trabalhar. Até ao momento, não foi solicitada a intervenção de qualquer órgão de soberania ou de qualquer Tribunal, incluindo o Constitucional», sublinha o eleito pelo círculo da Guarda.