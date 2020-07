China proíbe importação de carne de ovelha de Portugal após surto de doença em ovinos no distrito da Guarda

Um surto de paraplexia enzoótica em ovelhas no distrito da Guarda levou as autoridades chinesas a banirem as importações de ovelhas e produtos relacionados de Portugal. A decisão foi justificada com um aviso da Organização Mundial de Saúde Animal, segundo o “Global Times”, jornal oficial do Partido Comunista Chinês, que cita a Administração das Alfândegas da China.

De acordo com o diária, a paraplexia enzoótica, um doença neurodegenerativa fatal que acomete o sistema nervoso de ruminantes, sendo mais comum em ovinos, terá sido detetado entre 70 ovelhas no distrito da Guarda. Com esta medida Portugal não está autorizado a exportar carne de ovelha ou produtos relacionados para a China, confirmou à agência Lusa fonte diplomática, acrescentando que as autoridades portuguesas estão ainda em processo de negociação.